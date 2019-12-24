شكرا لقرائتكم خبر عن كلنا سيسافر على «درجة القطيع» لكن لماذا ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في يوم من الأيام ليس ببعيد، ستضطر شركة لديها الحد الكافي من الحكمة، كأن تكون منظمة لاربحية، للتعميم على التنفيذيين فيها ما يلي: «السفر من الآن فصاعداً سيكون على الدرجة السياحية حصراً بصرف النظر عن طول الرحلة».

يقول خبراء البيئة: إن البصمة الكربونية لكل مسافر في شركة الطيران تتناسب مع المساحة الفعلية لمقعده. هذا يعني أن مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال تتسبب في هدر فضائي، أقله هدر في الوقود.

ولكن هذا لا يعني أن المسافرين لمسافات طويلة يجب أن يتحملوا متاعب الرحلات البائسة؛ بل إن رب العمل الحصيف سوف يسمح لموظفيه باختيار مواقيت السفر المتحضرة، وتخصيص وقت إضافي للرحلة؛ بحيث يحصل المسافر على قسط من النوم في سرير مريح.

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إنها معادلة رابحة لجميع الأطراف. ففيها خفض للأضرار التي تلحق بالبيئة، بخفض بصمة الكربون لكل مسافر بشكل كبير. وفيها منافع مادية لرب العمل؛ بخفض الإنفاق. وبينما يتخلى المسافر عن مقاعد تدعي شركات الطيران أنها مريحة، ووجبات معدة سلفاً، ومحفظة مملوءة بنقاط السفر الترويجية، يسافر على متن رحلات أقل تعباً وصعوبة.

ففي رحلة طويلة بين المملكة المتحدة وأستراليا يأخذ المسافر من مطار هيثرو أو من مانشستر، طائرة شركة طيران الإمارات المتحضرة حوالي الساعة 9 صباحاً إلى دبي. وتصل طائرة إيرباص إيه380، التي تتميز بدرجة اقتصادية ممتازة، إلى الخليج في وقت مناسب؛ لتناول العشاء، وقضاء ليلة في فندق قريب. في صباح اليوم التالي، ينتظر المسافر طائرة سوبر جامبو أخرى في الساعة 10 صباحاً تقله إلى سنغافورة ليحل بها أول المساء. ومع فجر اليوم الثالث ينطلق مع جموع المغادرين إلى سيدني أوبيرث وغيرها من المدن الأسترالية التي سيصلها بعد العصر.

قد يمثل مفهوم الطيران خلال النهار خطوة إلى الوراء تنقلك إلى أيام ما قبل الرحلات الطويلة جداً التي تنقلك من لندن إلى أستراليا بلا توقف. ففي الأيام الأولى من السفر الجوي عبر القارات، طار الركاب خلال النهار، وناموا في الفنادق المناسبة ليلًا، واستفاد الطاقم أيضاً بالحصول على قسط من الراحة.

وبالتأكيد، سوف تستغرق الرحلة في هذه الحالة ضعف الزمن الذي نتفاخر به اليوم؛ لكن الركاب سيشعرون بالرضا لمرتين، وستكون انبعاثات الكربون التي سببها كل مسافر حوالي ثلث بصمة الكربون لمسافري الدرجة الأولى اليوم، كما أن رب العمل يوفر ثلثي كُلفة التذكرة الممتازة.

ولا يعترض المسافر رفيع المستوى على السفر نهاراً. فهناك الكثير مما يشغله أثناء الرحلة سواء أحب مشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بوجبات الطعام، أو أخذ قيلولة. والمعلوم أن الطلب على السفر ليلاً هو الذي يدفع أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال إلى مستويات مخيفة، تضاف إليها تكاليف الترفيه والمبيت وما يستتبع ذلك من تكاليف بيئية. ولو أمكن إلغاء الرحلات الليلية لكان الاقتصاد بخير.

يمكن للمسافرين على الخطوط الجوية تقديم المزيد إلى جانب الحد من بصمتهم الكربونية عموماً، عن طريق السفر على طائرات شركات الطيران التي تجهز طائراتها بيئياً والتي تضم أساطيلها أحدث الطائرات.

ولكن إذا لم يكن بإمكاننا الاستغناء عن الطيران فلا أقل من أن نتخلى عن تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، للمشاركة ولو جزئياً في الحد من انبعاثات الكربون. وهذا يعني توحيد درجة السفر جواً في تذاكر منخفضة السعر، ومنخفضة التأثير في غلاف الكوكب، ولتكن «درجة القطيع».