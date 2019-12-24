شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين الغاز الطبيعى وغاز البترول المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الغاز الطبيعي عن غاز البترول المسال أو كما يطلق عليه "البوتاجاز" حيث يختلط الأمر عند الكثير، وفيما يلى أهم الفروق بينهما والتى كانت كالتالى..

أولا فيما يتعلق بالغاز الطبيعى كانت أهم المعلومات عنه كما يلى..

1-يستخرج بصورة طبيعية من باطن الأرض إما مصاحباً لآبار البترول أوعن طريق آبار منفردة.

2- يتكون الغاز الطبيعى من الميثان والايثان.

3- لابد من استخلاص المتكثفات والبوتاجاز من الغاز الطبيعى لاستخدامه.

4-يمكن تسييله فى درجة حرارة معينة لاستخدامه فى التصدير.

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أما فيما يتعلق بغاز البترول المسال "البوتاجاز " فكانت أهم المعلومات عنه كالتالى..

1-يتكون من البيوتان والبروبان.

2- يتم انتاجه عن طريق معامل التكرير.

3- يتم نقله من خلال شبكات خطوط الأنابيب أو السيارات "الصهريجية" من مناطق إنتاجه إلى المصانع أو أن يتم تعبئة اسطوانات البوتاجاز.

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية فى تعظيم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وكذلك التوسع بشكل كبير فى خطط توصيلة للمنازل الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى نجاح فى استدامة توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى دعم الاقتصاد القومى ومحرك أساسى لتحقيق خطط الدولة التنموية.