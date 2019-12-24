شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النعجة الكويتية.. تعرف على أغلى 10 حيوانات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المزادات ساحة للمبارزة حتى في بيع الحيوانات وخاصة النادرة منها والمعرضة للانقراض، أو التي تتصف منها بخصائص نادرة، وهو ما ينطبق على أحد المزادات في الكويت، والذي شهد حالة فريدة من نوعها، ببيع نعجة بنحو 40 ألف دينار تعادل 2 مليون جنيه تقريبا، حيث ظهرت النعجة وهي بيضاء اللون بحجم أضخم من المعتاد.

وتشمل قائمة المزادات مجموعة من الحالات الشبيهة والتي تباع فيها الحيوانات بأسعار هي الأغلى في العالم.

تعتبر هذه البقرة الأشهر في العالم، حيث بيعت بمبلغ 1.2 مليون دولار عام 2009، حيث تنتمي البقرة إلى النسل الأكثر شهرة في العالم الآن، مما يجعل الصغار التي تلدها ميسي لا تقدر بثمن، ومن الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الجينات في العالم.

كلب الماستيف التيبتي

يصنف هذا الكلب الأضخم بالأغلى في العالم، حيث بيع في عام 2011 آخر هذه السلالة النادرة مقابل 1.5 مليون دولار، بينما يصل سعرها في المتوسط نحو 582 مليون دولار.

الأشبال البيضاء

لم ينتبه العالم لهذه الفصيلة من الأسود إلا في عام 1970، حيث تم مشاهدتها لأول مرة في منطقة Timbavati في جنوب إفريقيا عام 1938، ويبلغ سعر الأسود البيضاء نحو 140 ألف دولار.

الحصان العربي

يعد الحصان العربي من السلالات الأكثر شهرة والأقدم، نظرا لقدرتها الاستثنائية على التعامل مع البشر وقدرتها على التحمل، ويقدر قيمته بنحو 100 ألف دولار.

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الشمبانزي

تُعرَف قرود الشمبانزي بنسب الذكاء العالية نسبيا بين مثيلاتها، ولكن منها نوعين مهددين بالانقراض وهما البونوبو والشمبانزي، وتصل تكلفة اقتناءه إلى 60 ألف دولار.

الجمل

تعتبر الجمال من الحيوانات المكلفة، حيث تتطلب الكثير من المال لشرائها وتكاليف إضافية لرعايتها وتدريبها، وتصل تكلفة الجمل الواحد إلى 55 ألف دولار، كما يحتاج شهريا لمتوسط 250 دولار للطعام، ونحو نصف فدان ليتدرب فيه.

ثعبان الكرة الألبينو

على غير المعتاد يعتبر هذا النوع من الثعابين ضمن الزواحف الأليفة، لذا فهي باهظة الثمن، وهي من أصغر الثعابين الأفريقية، وتصل تكلفتها إلى 40 ألف دولار نظرا لصغر حجمها ومزاجها الهادئ.

قط سافانا

هو حيوان تم تهجينه بين السرفال والقطط المنزلية، لذا فهي واحدة من أغلى القطط في العالم، حيث تصل تكلفة الذكور إلى 16 ألف دولار، و15 ألف دولار إلى 20 ألف دولار للإناث، ويحتاج من 340 دولارا إلى 900 دولار شهريا لرعايته.

ببغاء النخيل

تنشأ هذه النوعية من الطيور الذكية في غينيا الجديدة، وهي من أكثر الطيور غرابة، ويصل تكلفة شراؤها إلى 16 ألف دولار، كما تحتاج إلى 1000 دولار سنويا لتربيتها وقدرا كبيرا من الاهتمام.

مكاو ياقوتي

يكلف هذا النوع ما يقرب من 12 ألف دولار، ويحتاج لـ60 دولارا شهريا للطعام وما يقرب من 500 دولار عند ذهابه للطبيب البيطري، ويعيش في أمريكا الجنوبية ويمكن تدريبه بسهولة ويظهر قدرا كبيرا من المودة للبشر.