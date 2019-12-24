شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها وتبلغ مستويات قياسية تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مواصلةً مكاسبها لتغلق عند مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك مع استمرار الحالة الإيجابية التي سادت "وول ستريت" وأسواق أخرى منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين واشنطن وبكين.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن الأسبوع الماضي التحدث مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" حول الملف التجاري ومدى إحراز تقدم كما أشار إلى أن الاتصالات جارية بين البلدين لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 2% في الشهر الماضي.



وتلقى "داو جونز" دعما من مكاسب سهم "بوينج" الذي ارتفع بنسبة 2.9% مغلقا عند 337.5 دولار، وذلك بعد إقالة المدير التنفيذي نتيجة استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.1% وأغلق عند 60.52 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.6 دولار وأقل سعر عند 60.1 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% مغلقا عند 66.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 28551 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 28582 نقطة وأقل مستوى عند 28491 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 8945 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 8956 نقطة وأقل مستوى عند 8934 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل حوالي ثلاث نقاط) إلى 3224 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3227 نقطة وأقل مستوى عند 3222 نقطة.