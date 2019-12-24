شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل حول المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين مدعومةً بتداعيات الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين أكبر اقتصادين في العالم والتفاؤل بشأن مشتريات صينية قوية من السلع الزراعية من الولايات المتحدة.



ويتوقع محللون زيادة البرازيل لحجم محاصيل الصويا التي ستطرح بكميات ضخمة في العام المقبل بالتزامن مع ارتفاع المشتريات الصينية من الولايات المتحدة.



وأفاد محللون لـ"رويترز" أن البرازيل سوف تحصل محصولاً قياسيا من الصويا عن موسم 2019/2020 بحجم يصل إلى 122.7 مليون طن.

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ومنذ الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، تترقب الأسواق تفاصيل هذا الاتفاق وموعد التوقيع عليه مع توقعات بأن يكون ذلك في يناير/كانون الثاني.



ومن الجدير بالذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" قد توقع شراء الصين سلعاً زراعية بقيمة أربعين مليار دولار من الولايات المتحدة على مدار عامين.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% إلى 9.34 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 9.37 دولار وأقل سعر عند 9.27 دولار.