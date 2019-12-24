شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم محققة أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، وذلك رغم استمرار إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والتفاؤل بشأن الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني.



وسوف تغلق بعض الأسواق في دول أوروبية بداية من الغد على أن تستمر احتفالات أعياد الكريماس حتى الأربعاء وفي المملكة المتحدة حتى الخميس احتفالا بـ"يوم الصناديق".

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وتجدر الإشارة إلى أن التفاؤل لا يزال يسود الأسواق منذ الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن المفاوضات بناءة مع الجانب الصيني ويجري تحديد موعد التوقيع على ما تم التوصل إليه.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.6% إلى 17.499 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.52 دولار وأقل سعر عند 17.23 دولار.