شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يواصل خسائره منخفضاً أدنى 1.3 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مواصلاً خسائره لا سيما أمام الدولار، وذلك مع استمرار الترقب في الأسواق لتطورات ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



كان البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات قد وافق على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لمنع تمديد الفترة الانتقالية لما بعد نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2020.

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وعلى أثر ذلك، فإن حكومة "جونسون" سوف تعمل - بحسب أجندتها وتوجيهات الملكة "إليزابيث الثانية - على تنفيذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



هذا، وتأتي موافقة البرلمان على مقترح "جونسون" كنجاح في بالونة اختبار الأغلبية التي يتمتع بها حزبه "المحافظون" بعد الفوز في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.294، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3031 في حين سجل أقل سعر عند 1.2905.