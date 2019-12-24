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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً وسط استقرار الدولار وصعود الأسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم استمرار صعود أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.
وأعلنت الحكومة الصينية اليوم عزمها خفض الرسوم الجمركية عن مئات السلع المستوردة من الخارج بهدف إنعاش حركتها التجارية.
وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2% في الشهر الماضي.
ولا تزال الأسواق في ترقب لموعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي سيكون على الأرجح في الشهر المقبل.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% إلى 1488.70 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1489.9 دولار وأقل سعر عند 1481.2 دولار.
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