3 ابتكارات رقمية فائزة في مسابقة «قلوبنا تسمعكم» لفئة الصم وضعاف السمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة

اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين 26 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 بالعاصمة الرياض مسابقة "قلوبنا تسمعكم"، وذلك بفوز (3) مشاريع رقمية وحصولها على جوائز بلغت نصف مليون ريال، وذلك برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وبحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ماجد الغنامي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.

وهدفت المسابقة لتسخير كافة التقنيات الحديثة لتمكين الصم وضعاف السمع من ممارسة حياتهم والقيام بمهامهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، مما يؤكد حرص الوزارة على استثمار الثورة التقنية لإحداث نقلة نوعية في تذليل معظم التحديات التي تواجه الذين لديهم قصور سمعي كامل أو جزئي للتواصل مع مجتمعاتهم بشكل طبيعي.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 270 مشارك ومشاركة ليتم اختيار 3 فائزين، وجاءت في المركز الأول حصة سعد المنيف بجائزة بلغت 250 ألف ريال عن حلها عبر تطبيق Talk to me وهو تطبيق لترجمة النصوص العربية المدخلة في تطبيق للهواتف الذكية إلى لغة الإشارة العربية الموافقة لها.

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وحل في المركز الثاني هديل أيوب بجائزة مقدارها 150 ألف ريال عن مشروع BrightSign Glove وهو عبارة عن قفاز لغة الإشارة هو قفاز ذكي لا سلكي صمم ليترجم ولغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة عبر شاشة وسماعة مدمجة في تصميم القفاز مز ّود بأدوات استشعارية دقيقة تم برمجتها لتمكن المستخدم من تدريبه على ترجمة أي لغة إشارة خاصة به وتخزينها.

وفي المركز الثالث فازت الشابة سارة محمد البوزيد بجائزة مقدارها 100 ألف ريال عن تطبيق لنقرأ، وهو تعليمي تفاعلي يستهدف تعليم المهارات اللغوية للأشخاص الصم واكسابهم لغة الإشارة.

كما هدفت المسابقة في نسختها الثانية إلى تحفيز رياديي الأعمال وذوي الخبرات التقنية لتطوير وإيجاد تطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة هذه الفئة، ومساعدتهم من خلال تسخير مختلف التقنيات الحديثة لتذليل الصعوبات التي تواجههم في مجالات متعددة، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة لخدمة مجتمعهم بالاستخدام الأمثل للتقنية، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم وآلية تذليلها.

من جهته، أكد سعادة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان بأن المسابقة اضطلعت بدور كبير وهام في التشجيع على الابتكار في مجالات التقنية التي تستهدف فئتي الصم وضعاف السمع، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، وإتاحة الفرصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات للصم وضعاف السمع لتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب المٌقدمة في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة قلوبنا تسمعكم والتي أطلقتها الوزارة في وقتٍ سابق بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص تسعى إلى إيجاد آليات تكفل استدامة تطور تلك التقنيات ومراعاتها لخصائهم واحتياجاتهم.