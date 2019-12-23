شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 23-12-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 652 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.717 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 652 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 652 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.717 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 84.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 14.5 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.89%، والعرب على 1.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.33%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 102.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16269 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5193 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

العز الدخيلة

أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، عن رفع البنك الأهلى المصرى حصته بالشركة من 0.13% إلى 5.9% من خلال شراء 771.68 ألف سهم بسعر 941.48 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 727.52 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.

يشار إلى أن شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، حققت خسائر بقيمة 462 مليون جنيه خلال الفترة يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضى.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة نحو 26.4 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 28.19 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.