شكرا لقرائتكم خبر عن بواريك الستات كلفت الدولة مليار جنيه في 9 شهور من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من الشعيرات التركيب "باروكة الشعر"، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2019 - الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي- نحو 935 مليون جنيه تعادل "58 مليون و462 ألف دولار، واستحوذت الصين على كافة تلك القيمة، وذلك وفقا لنشرة التجارة والصادرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت نشرة التجارة، أهم الواردات المصرية من أكبر 5 دول خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، والتي بلغت إجماليها نحو 36 مليار و480 مليون جنيه، تعادل "ملياري و280 مليون دولار"، من أصل 117 مليار و248 مليون جنيه هي إجمالي الصادرات المصرية خلال نفس الفترة من العام الجاري 2019.

وأظهرت النشرة، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول حتى شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 11 مليار و540 مليون جنيه "721 مليون و294 ألف دولار" – متوسط سعر الدولار 16 جنيه -، مقابل 8 مليار و815 مليون جنيه "550 مليون و977 ألف دولار" خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 2 مليار و725 مليون جنيه "170 مليون و317 ألف دولار".

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 2 مليار و736 مليون جنيه "171 مليون و36 ألف دولار"، موزعة بين صادرات الملابس وكانت صادراتها نحو 47 مليون و401 ألف دولار بزيادة 8 ملايين و822 ألف دولار عن نفس الفترة من العام السابق.