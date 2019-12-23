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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار قبيل عطلات "الكريسماس" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع استعداد المستثمرين لعطلات أعياد "الكريسماس" في عدد من الدول حول العالم.
وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، وهو ما خالف توقعات بارتفاع نسبتته 1%.
ولا تزال الأسواق في ترقب للإعلان عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين عقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإجراء محادثات بناءة مع نظيره الصينني "شي جين بينغ" في الأسبوع الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم والسندات في عدد من الدول الأوروبية سوف تغلق غدا عشية أعياد "الكريسماس" ويوم الأربعاء، في حين ستغلق في أمريكا بشكل إضافي يوم الأربعاء لتعود للعمل يوم الخميس.
وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.
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