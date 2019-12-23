شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط تعاملات هادئة..و"برنت" يواصل البقاء أعلى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين الهادئة مع استعداد العددي من المستثمرين للعطلات والأعياد بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف تغلق بداية من الغد عدد من الأسواق الأوروبية للاحتفال بأعياد "الكريسماس" في حين ستغلق البورصة الأمريكية يوم الأربعاء.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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ولا تزال أسواق السلع، ومن بينها النفط، مدعومة بالاتفاق التجاري الجزئي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين ووسط توقعات بالتوقيع عليه في يناير/كانون الثاني القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 60.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.6 دولار وأقل سعر عند 60.1 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 66.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.