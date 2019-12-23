شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي رغم صدور قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي في الشهر الماضي.



وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سجل انكماشا بنسبة 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون استقرار النمو عند 0.1% دون تغيير.



ولا تزال عملات السلع وغيرها من أصول المخاطرة تشهد أداءً إيجابياً في أعقاب توصل الولايات المتحدة والصين إلى شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه تحدث هاتفياً مع نظيره الصيني "شي جين بينج" الأسبوع الماضي بشكل إيجابي وأكد على أن الاتصالات جارية من أجل تحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



ومن جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" عن توقعاته بأن جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق سوف تكون في يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش عند 0.7603، وسجل أعلى سعر عند 0.7615 وأقل سعر عند 0.7584.