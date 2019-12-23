الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تل أبيب تعلن موعد بدء تزويد مصر بالغاز الإسرائيلي قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لراديو الجيش الإسرائيلي، إن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير 2020. وأضاف وفقا لما نقلته "رويترز" أن توريد الغاز إلى مصر سيبدأ في منتصف الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك. وقال إن وزير البترول المصري طارق الملا تواصل معه قبل يومين وهنأه بتوقيع تصاريح تصدير الغاز. ووقعت "ديليك دريلينغ" وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرغي" مع إحدى الشركات الخاصة في مصر اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار من حقلي "تمار" و"لوثيان". وحينها وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما عام 1979. وتمتلك مصر مصنعا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط. وتخطط مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من إسرائيل لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من حقل "ظهر" المصري، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لراديو الجيش الإسرائيلي، إن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير 2020.

وأضاف وفقا لما نقلته "رويترز" أن توريد الغاز إلى مصر سيبدأ في منتصف الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك.

وقال إن وزير البترول المصري طارق الملا تواصل معه قبل يومين وهنأه بتوقيع تصاريح تصدير الغاز.

ووقعت "ديليك دريلينغ" وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرغي" مع إحدى الشركات الخاصة في مصر اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار من حقلي "تمار" و"لوثيان".

Advertisements

وحينها وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما عام 1979.

وتمتلك مصر مصنعا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط.

وتخطط مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من إسرائيل لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من حقل "ظهر" المصري، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.