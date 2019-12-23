برنامج "نيوم" للتدريب المنتهي بالتوظيف يفتح أبوابه خلال الربع الأول من عام 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تبوك

أعلنت شركة "نيوم" اليوم ، أن التقديم على برنامج "نيوم" للتدريب المنتهي بالتوظيف الذي جرى إطلاقه بالأمس بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، سوف يفتح أبوابه للمتقدمين خلال الربع الأول من عام 2020.

وأفادت الشركة أنها ستبدأ في شهر يناير المقبل عملية تصميم البرامج التدريبية واختيار الجهات التدريبية المنفذة لها التي سوف تركز على 6 برامج تدريبية وهي الطاقة، والضيافة، والإنشاءات، والتسويق، والخدمات اللوجستية، والعمليات والصيانة, مبينة أنه وبمجرد الانتهاء من هذه التجهيزات وخلال الربع الأول سيبدأ التسجيل في البرنامج وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما ستعلن شروط البرنامج للمتقدمين مع إطلاق الموقع.

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وأشار مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة "نيوم" محمد التويجري إلى أن البرنامج يستهدف العديد من شرائح المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم وسيشمل خريجي الثانوية العامة، إضافة إلى فئات أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.

وأضاف نسعى من خلال هذا البرنامج إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص لكل أبناء المجتمع المحلي حتى يكونوا شركائنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في "نيوم".

يذكر أن شركة "نيوم" عقدت اتفاقية شراكة بالأمس مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتدريب ستة آلاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمسة القادمة، وهي تُعد خطوة أولى نحو سد احتياج المشروع من الكفاءات الماهرة والمدربة في تخصصات مختلفة إدارية وتشغيلية.