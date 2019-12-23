«التموين» تزود رحلات «السعودية» بالوجبات لـ10سنوات بقيمة 12 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت شركة الخطوط السعودية للتموين عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والذي ينتهي في 31 ديسمبر الحالي، لفترة عقدية جديدة (10 سنوات)، وذلك حتى 31/‏‏12/‏‏2029، حيث ستزود شركة الخطوط السعودية للتموين بمقتضى هذا العقد الرحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة عقد تقديرية تبلغ 12 مليار ريال.

وتوقعت الشركة في بيان لها على موقع تداول أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتبارا من الربع الأول من 2020، إضافة إلى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.