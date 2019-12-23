مدينة صناعية بالقطيف و52 فرصة واعدة تنتظر المستثمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

فيما أكد محافظ القطيف خالد الصفيان قرب افتتاح المدينة الصناعية الواقعة بين المحافظة والجبيل على مساحة 50 مليون متر مربع لاستقطاب الصناعات التحويلية، كشف رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني عن طرح 52 فرصة استثمارية واعدة في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية للمستثمرين.

وذكر الصفيان أن المحافظة تلعب دورا أساسيا لمساعدة المستثمر من خلال تذليل الصعوبات، مشيرا إلى أن محافظة القطيف تعد بيئة استثمارية جاذبة، مرجعا ذلك لوجود القوة الشرائية والكثافة السكانية البالغة 650 ألف نسمة.

وأوضح خلال افتتاحه منتدى القطيف للاستثمار 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بسيهات تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن القطيف تمتاز باجتماع ثلاث بيئات استثمارية جاذبة هي (الزراعية – البحرية – البرية)، داعيا رواد الأعمال الشباب لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا أن المحافظة تعمل على هدف استراتيجي هو جذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لتشغيل الأيدي الوطنية العاملة، وأيضا أثرها الإيجابي على المجتمع.

15 % من دعم المشاريع

بدوره قدر مدير إدارة الخزينة والاستثمار ببنك التنمية الاجتماعية مقعد الخميس إجمالي المشروعات الممولة من البنك بنحو 23 ألف مشروع بمبالغ تصل إلى 5,5 مليارات ريال، منها 1800 مشروع بالمنطقة الشرقية، استحوذت القطيف على 15% منها.

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وأضاف أن البنك يقدم دعما ماليا يصل إلى 4 ملايين ريال، على فترة سداد 4 سنوات، مشترطا أن يكون هو المالك وهو القائم عليه، وليس لديه عمل آخر، ولا تستغرق عملية الصرف أكثر من 3 أشهر من التقديم على القرض.

استثمار في الثروة السمكية

وقال رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، إن الخريطة الاستثمارية بالقطيف واعدة ومشجعة للغاية، مرجعا ذلك لوجود كثافة سكانية عالية بالمحافظة، حيث يمثل المواطنون 87% من إجمالي عدد السكان، مشددا على ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الثروة السمكية، وكذلك توجيه الاستثمار صوب القطاع الزراعي، بالإضافة إلى اقتناص الفرص المتاحة في القطاع السياحي، لافتا إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية للاستثمار في المحافظة، نظرا لتسهيل الإجراءات من قبل الجهات الممولة، وكذلك سهولة الحصول على التراخيص اللازمة.

دعم 120 منشأة

من جانبه قال رئيس الاتصال والتعاون بمركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) يعقوب الصالح إن المركز دعم خلال تسع سنوات 120 منشأة، ساهمت في توفير آلاف الوظائف، لافتا إلى أن الدعم يتم عبر التمويل، أو الشراكة في رأس المال، أو تنفيذ الحاضنات للمشاريع الجديدة.

وأكد مدير عام التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالد الجعفري أن الهيئة تقدم برامج دعم مباشرة وغير مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها الاستشارات والتدريب، فضلا عن التمويل.