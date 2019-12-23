رصد 10 مخالفات على 6 مقدمي خدمة صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وشركة تأمين صحي واحدة تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن إدارة الرقابة نفذت 200 جولة تفتيشية على عدد من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة تحت مظلة التأمين في عشر مدن ومحافظات، منوها إلى أن المجلس يولي جانب المتابعة والرقابة أهمية بالغة بهدف رفع مستوى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وقرارات المجلس التي تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن لهم مع صون حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والمحافظة على سلامة السوق من أي ممارسات سلبية.
وأوضح المعارك أن المجلس يعتمد على آليات مختلفة لرصد التجاوزات في سوق التأمين الصحي الخاص مثل النظام الآلي المتعلق بإصدار الوثائق الذي يمكن من استقراء مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح.
10 مخالفات:
- عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي
- عدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية
- ضعف الأنظمة الالكترونية
- التأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة
- تقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين
- التأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين
- التأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين
- التعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس
- تزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة
- عدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم
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