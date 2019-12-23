الأمم المتحدة تحدد 17 هدفا للتنمية المستدامة

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تتفرع أهداف التنمية المستدامة إلى 17 هدفا، ولكن تندرج أسفل كل هدف مجموعة من المؤشرات التي حددتها الأمم المتحدة وبعض المواقع المهتمة بالأهداف وقياسها، والتي تحدد كيفية قياسها، تمهيدا لعرضها على طاولة اجتماعات قمة العشرين في الرياض.

1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

المؤشرات التي تدل على نجاحه هي:

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، مصنفين بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي (حضري/ريفي).

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، مصنفين بحسب نوع الجنس والفئة العمرية.

نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا للتعاريف الوطنية.

النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/النظم الخاصة بالحماية الاجتماعية، مصنفين بحسب نوع الجنس، مع التمييز بين الأطفال والعاطلين عن العمل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل/الأطفال حديثي الولادة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء.

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

نسبة إجمالي السكان البالغين الذين لديهم حقوق حيازة مضمونة في الأرض، مع وثائق معترف بها قانونا ويرون أن حقوقهم في الأرض آمنة، حسب الجنس ونوع الحيازة.

عدد الوفيات والمفقودين والأشخاص المتأثرين بالكارثة لكل 100 ألف شخص.

الخسارة الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث.

النسبة المئوية من الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر.

الإنفاق على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) كنسبة مئوية من إجمال الإنفاق الحكومي.

نسبة الإنفاق الحكومي المتكرر والرأسمالي إلى القطاعات التي تفيد النساء والفقراء والمستضعفين بشكل غير متناسب.

2 القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

المؤشرات التي تدل على نجاحه هي:

معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع (الهزال وزيادة الوزن).

متوسط دخل صغار منتجي الأغذية، حسب الجنس والوضع الأصلي

حجم الإنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية/الرعوية/الحرجية.

إعانات الصادرات الزراعية.

نسبة المساحة الزراعية في ظل الممارسات الزراعية الإنتاجية والمستدامة

عدد الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة المضمونة في مرافق الحفظ متوسطة أو طويلة الأجل.

نسبة السلالات المحلية المصنفة على أنها معرضة للخطر أو غير معرضة للخطر أو في مستوى غير معروف من خطر الانقراض.

مؤشر التوجيه الزراعي للنفقات الحكومية.

إجمالي التدفقات الرسمية (المساعدة الإنمائية الرسمية بالإضافة إلى التدفقات الرسمية الأخرى) إلى قطاع الزراعة.

تقدير دعم المنتج.

مؤشر شذوذ أسعار المواد الغذائية.

3 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة.

نسبة الوفيات النفاسية لكل 100000 مولود حي.

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (عدد الوفيات لكل ألف مولود حي).

معدل وفيات المواليد (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي).

عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان (بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس والفئات الرئيسية من السكان).

معدل انتشار داء السل لكل 1000 شخص في السنة.

عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 1000 شخص في السنة.

عدد الإصابات الجديدة بأمراض التهاب الكبد الوبائي (ب) لكل 100000 من السكان في سنة معينة.

عدد الأشخاص الذين يحتاجون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.

الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة.

معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار.

الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.

نطاق تغطية التدخلات العلاجية لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.

عدد الوفيات الناتجة عن الإصابات المميتة بسبب حوادث المرور على الطرق في فترة 30 يوما لكل 100000 نسمة (معدلات العمر الموحدة قياسيا).

النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب (الفئة العمرية 15-39 سنة) اللاتي لبيت حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة.

معدل الولادات لدى المراهقات (الفئة العمرية 10-14؛ و15-19 سنة) لكل 1000 امرأة في تلك الفئة العمرية.

معدل الوفيات المنسوب إلى الأسر المعيشية وتلوث الهواء المحيط.

معدل الانتشار الموحد السن لاستعمال التبغ حاليا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.

مجموع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البحوث الطبية والقطاعات الصحية الأساسية.

نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على الأدوية واللقاحات بأسعار ميسورة.

معدل كثافة الإخصائيين الصحيين وتوزيعهم.

النسبة المئوية لخصائص القدرات الأساسية الثلاث عشرة التي تحققت عند نقطة زمنية محددة.

تغطية الخدمات الصحية الأساسية (تعرف بأنها متوسط تغطية الخدمات الأساسية القائمة على تدخلات التتبع التي تشمل الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والأمراض المعدية والأمراض غير المعدية وقدرة الخدمات والوصول إليها، بين عامة الناس والأكثر حرمانا من تعداد السكان).

عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الصحي أو نظام الصحة العامة لكل 1000 نسمة.

معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، والصرف الصحي غير الآمن، ونقص النظافة (التعرض للمياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع).

معدل الوفيات يعزى إلى التسمم غير المقصود.

4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

النسبة المئوية للأطفال/الشباب: (أ) في الصف الثاني الثالث؛ (ب) في نهاية المرحلة الابتدائية؛ (ج) في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في (1) القراءة، (2) الرياضيات.

النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي.

معدل المشاركة في التعلم المنظم (قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي).

معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

النسبة المئوية للشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحسب نوع المهارة.

النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على الأقل مستوى ثابتا من الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول (أ) الأمية، (ب) المهارات الحسابية. التصنيفات بحسب: نوع الجنس، والموقع، والثروة ومهارات أخرى حيثما تتوفر عنها بيانات.

مدى تعميم (1) تعليم المواطنة العالمية، و(2) التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، على جميع المستويات في: (أ) سياسات التعليم الوطنية، (ب) المناهج الدراسية، (ج) تعليم المعلمين و(د) تقييم الطالب.

النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على: (أ) الطاقة الكهربائية؛ (ب) شبكة الانترنت لأغراض تعليمية؛ (ج) أجهزة حاسوبية لأغراض التعليم؛ (د) هياكل أساسية ومواد مكيفة للطلاب ذوي الإعاقة؛ (هـ) مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ (و) مرافق أساسية لغسل الأيدي.

حجم تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع ونوع الدراسة.

النسبة المئوية للمعلمين في (أ) مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي؛ (ب) التعليم الابتدائي؛ (ج) التعليم الثانوي الذين حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم للمعلمين (مثل التدريب التربوي)، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، اللازم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين.

5 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس.

نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مصنفة بحسب شكل العنف والفئة العمرية.

نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من أشخاص غير العشير، خلال الـ12 شهرا الماضية، حسب الفئة العمرية ومكان حدوث العنف.

نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما و18 عاما.

النسبة المئوية للفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما اللاتي خضعن لعملية تشويه/بتر الأعضاء التناسلية، بحسب الفئة العمرية.

النسبة المئوية من الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والموقع.

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية.

نسبة النساء في المناصب الإدارية.

نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية.

عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس.

حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة.

النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها.

نسبة الأفراد الحائزين على هواتف نقالة/خلوية، بحسب نوع الجنس.

النسبة المئوية للبلدان التي لديها نظم لتخصيص وتتبع المخصصات العامة المرصودة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

6 ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة.

النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من الإدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما فيها مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه.

النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة بطريقة آمنة.

النسبة المئوية للكتل المائية الآتية من مياه محيطة ذات نوعية جيدة.

التغيير في كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت.

مستوى الإجهاد المائي: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة.

نسبة مساحة الحوض العابر للحدود مع ترتيب تشغيلي للتعاون في مجال المياه.

درجة التنفيذ المتكامل لإدارة الموارد المائية (0-100).

النسبة المئوية للتغير في نطاق النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه خلال فترة من الزمن.

مقدار المساعدة الإنمائية الرسمية ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي التي تعد جزءا من خطة حكومية منسقة للإنفاق.

النسبة المئوية للوحدات الإدارية المحلية التي لديها سياسات وإجراءات تنفيذية راسخة فيما يتعلق بمشاركة المجتمعات المحلية في إدارة المياه والصرف الصحي.

7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

النسبة المئوية للسكان المستفيدين من خدمات الكهرباء.

النسبة المئوية للسكان الذين يعتمدون أساسا على الوقود والتكنولوجيا النظيفين.

حصة الطاقة المتجددة في مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة.

كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة الأولية والناتج المحلي الإجمالي.

جمع مبلغ مقوم بدولارات الولايات المتحدة في السنة ابتداء من 2020 بهدف الوفاء بالالتزام بتوفير مبلغ 100 بليون دولار.

الاستثمارات في كفاءة الطاقة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ومقدار الاستثمار الأجنبي المباشر في التحويل المالي للبنية التحتية والتكنولوجيا إلى خدمات التنمية المستدامة.

8 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

حصة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب نوع الجنس.

متوسط الداخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة، والفئة العمرية، والأشخاص ذوي الإعاقة.

معدل البطالة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والأشخاص ذوي الإعاقة.

النسبة المئوية للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة) خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب.

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة والمنخرطين في سوق عمل الأطفال وعددهم، بحسب نوع الجنس والفئة العمرية.

التواتر في معدلات إصابات العمل المميتة وغير المميتة، بحسب نوع جنس المهاجرين ووضعهم.

زيادة الامتثال الوطني لحقوق العمل (حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية) بناء على المصادر النصية والتشريعات الوطنية لمنظمة العمل الدولية، حسب الجنس ووضع المهاجرين

السياحة توجه الناتج المحلي الإجمالي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي وفي معدل النمو.

عدد الوظائف في الصناعات السياحية كنسبة من إجمالي الوظائف ومعدل نمو الوظائف، حسب الجنس

النسبة المئوية من البالغين (15 سنة فأكثر) الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة.

عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف الآلي لكل 100000 نسمة من البالغين.

المعونة من أجل الالتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة.

مجموع الإنفاق الحكومي في الحماية الاجتماعية وبرامج التوظيف كنسبة مئوية من الميزانيات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي.

9 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار.

نسبة سكان الريف الذين يعيشون على بعد كيلومترين من طريق صالحة للاستعمال في جميع الفصول.

عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل.

القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وبحسب نصيب الفرد.

العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من مجموع العمال.

النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغيرة الحجم في مجموع القيمة المضافة من الصناعات.

النسبة المئوية لحصة الصناعات الصغيرة الحجم التي لهم قرض أو خط ائتمان.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة.

العاملون في مجال البحث (بمكافئ الدوام الكامل) لكل مليون نسمة.

نفقات البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

مجموع الدعم الدولي الرسمي (المساعدة الإنمائية الرسمية بالإضافة إلى التدفقات الرسمية الأخرى) للهياكل الأساسية.

النسبة المئوية للقيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة.

النسبة المئوية للسكان المشملين بشبكة الهاتف المحمول، بحسب التكنولوجيا.

10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

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معدلات نمو نصيب الفرد من إنفاق الأسر المعيشية أو إيراداتها ضمن أدنى 40% من السكان ومجموع السكان.

نسبة السكان الذين يعيشون دون 50% من متوسط الدخل، مصنفة حسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة.

النسبة المئوية للسكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الاثني عشر شهرا الماضية بناء على خلفيات تمييزية محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأجور ومدفوعات الحماية الاجتماعية.

مؤشرات السلامة المالية

النسبة المئوية لعضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات الدولية.

عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة جيدة الإدارة.

تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.

حصة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان نموا/البلدان النامية المتمتعة بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية.

مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، مصنفة بحسب البلدان المستفيدة والبلدان المانحة وأنواع التدفقات.

تكاليف التحويلات المالية كنسبة مئوية من المبالغ المحولة.

11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير لائقة.

نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسب، مصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة.

نسبة معدل استهلاك الأراضي إلى معدل النمو السكاني.

النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية التي تجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف مع اعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة.

المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات في المدن.

متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا للاستخدام العام للجميع، مصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة.

نسبة المدن ذات هيكل المشاركة المباشرة للمجتمع المدني في التخطيط والإدارة الحضريين اللذين يعملان بشكل منتظم وديمقراطي.

إجمالي الإنفاق (العام والخاص) للفرد المنفق على حفظ وحماية وحفظ جميع التراث الثقافي والطبيعي، حسب نوع التراث (ثقافي، طبيعي، مختلط ومسمى مركز التراث العالمي)، ومستوى الحكومة (وطني، إقليمي، محلي / بلدي)، ونوع الإنفاق (الإنفاق التشغيلي / الاستثمار) ونوع التمويل الخاص (التبرعات العينية، القطاع الخاص غير الربحي والرعاية).

الخسارة الاقتصادية المباشرة للكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الكوارث للبنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية.

عدد الوفيات والمفقودين والأشخاص المتأثرين بالكارثة لكل 100,000 شخص.

نسبة الشخص ضحية المضايقة الجسدية أو الجنسية، حسب الجنس والعمر وحالة الإعاقة ومكان حدوثها، في الأشهر الـ12 الماضية.

نسبة السكان الذين يعيشون في المدن التي تنفذ خطط التنمية الحضرية والإقليمية التي تدمج التوقعات السكانية واحتياجات الموارد، حسب حجم المدينة.

نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية تمشيا مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث.

نسبة الدعم المالي لأقل البلدان نموا المخصصة لبناء وتعديل المباني المستدامة والمستدامة والفعالة من حيث الموارد باستخدام المواد المحلية.

12 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين أو التي أدمجت تلك الخطط في سياساتها الوطنية باعتبارها أولوية أو غاية.

المؤشر العاملي لخسائر الأغذية.

عدد الأطراف في الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمواد الخطرة وغيرها من المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها والتزاماتها في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي صلة.

معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني، وعدد أطنان المواد المعاد تدويرها.

عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق بالاستدامة.

عدد البلدان التي تنفذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالشراء العمومي المستدام.

مقدار إعانات الوقود الأحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي (الإنتاج والاستهلاك) كنسبة من مجموع النفقات الوطنية على الوقود الأحفوري.

استهلاك المواد المحلي، استهلاك المواد المحلي للفرد، واستهلاك المواد المحلي لكل ناتج محلي إجمالي.

النفايات الخطرة الناتجة عن كل فرد ونسبة النفايات الخطرة المعالجة، حسب نوع المعالجة.

مدى تعميم (1) تعليم المواطنة العالمية و(2) التعليم من أجل التنمية المستدامة (بما في ذلك التعليم المتعلق بتغير المناخ) في:

- (أ) سياسات التعليم الوطنية

- (ب) المناهج الدراسية

- (ج) تعليم المعلمين

- (د) تقييم الطالب

مقدار الدعم المقدم إلى البلدان النامية في مجال البحث والتطوير من أجل الاستهلاك والإنتاج المستدامين والتكنولوجيات السليمة بيئيا.

عدد استراتيجيات أو سياسات السياحة المستدامة وخطط العمل المنفذة باستخدام أدوات الرصد والتقييم المتفق عليها.

13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره (مع الاعتراف باتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي كمنتدى دولي وحكومي أولي لمفاوضة الرد الدولي للتغير المناخي).

عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث.

عدد الوفيات والمفقودين والأشخاص المتأثرين بالكارثة لكل 100,000 شخص.

عدد البلدان التي أبلغت عن وضع أو تشغيل سياسة / استراتيجية / خطة متكاملة تزيد من قدرتها على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة لا تهدد إنتاج الأغذية (بما في ذلك خطة تكيف وطنية، مساهمة محددة على المستوى الوطني، اتصال وطني، تقرير محدث كل سنتين أو غير ذلك).

عدد البلدان التي أدمجت التخفيف والتكيف وخفض الأثر والإنذار المبكر في المناهج الابتدائية والثانوية والثالثية.

عدد البلدان التي أبلغت عن تعزيز بناء القدرات المؤسسية والنظامية والفردية لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والإجراءات الإنمائية.

المبلغ الذي يجمع المائدة بدولار الولايات المتحدة.

عدد أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية التي تتلقى دعما متخصصا، ومقدار الدعم، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، لآليات زيادة القدرات على التخطيط والإدارة الفعالين المتصلين بتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على المرأة والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.

14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

تغطية المناطق المحمية فيما يتعلق بالمناطق البحرية.

تخصيص اعتمادات من الميزانية للبحوث في مجال التكنولوجيا البحرية كنسبة مئوية من مجموع الميزانية المخصصة للبحوث.

قياس متوسط الحموضة البحرية في مجموعة متفق عليها من محطات تمثيلية لأخذ العينات.

تقدم البلدان في درجة تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

مصائد الأسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وجميع البلدان.

مؤشر التخثث الساحلي وكثافة الحطام البلاستيكي العائم.

نسبة المناطق الاقتصادية الوطنية الخالصة المدارة باستخدام النهج القائمة على النظام الإيكولوجي.

نسبة الأرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا.

التقدم الذي أحرزته البلدان في درجة تطبيق الإطار القانوني / التنظيمي / السياسي / المؤسسي الذي يعترف ويحمي حقوق الوصول إلى مصايد الأسماك الصغيرة.

عدد البلدان التي أحرزت تقدما في التصديق على الصكوك القانونية المتعلقة بالمحيطات التي تنفذ القانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال الأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية وتنفيذها من خلال الأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية المحيطات ومواردها.

15 حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

صافي خسائر الغابات الدائمة.

التغطية محسوبة بالمناطق المحمية للمواقع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي.

مؤشر الغطاء الأخضر الجبلي.

مؤشر القائمة الحمراء.

المساعدة الإنمائية الرسمية والنفقات العامة الموجهة لحفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها استخداما مستداما.

نسبة المواقع المهمة للتنوع البيولوجي الأرضي والمياه العذبة التي تغطيها المناطق المحمية، حسب نوع النظام الإيكولوجي.

مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة الأرض.

نسبة الأراضي المتدهورة على مساحة أرض كاملة.

عدد البلدان التي اعتمدت الأطر التشريعية والإدارية والسياساتية لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

نسبة الحياة البرية المتداولة التي كانت جائرة أو تم الاتجار بها بطريقة غير مشروعة.

نسبة البلدان التي تعتمد التشريعات الوطنية ذات الصلة وتزويدها بالموارد الكافية للوقاية أو السيطرة على الأنواع الغريبة المجتاحة.

التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية الموضوعة وفقا للهدف 2 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020.

المساعدة الإنمائية الرسمية والإنفاق العام على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.

نسبة الحياة البرية المتداولة التي كانت جائرة أو تم الاتجار بها بطريقة غير مشروعة.

16 التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

عدد ضحايا القتل العمد لكل 100000 ألف نسمة، بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.

النسبة المئوية للسكان الذين تعرضوا للعنف البدني أو النفسي أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية.

النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.

عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 100000 نسمة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، وشكل الاستغلال.

المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة مئوية من مجموع السجناء.

النسبة المئوية لما يضبط من أسلحة وما يقيد ويقتفى أثره من أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، وفقا للمعايير الدولية والصكوك القانونية.

النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة مئوية من الميزانية الأصلية المتعمدة، مصنفة بحسب القطاع أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه.

نسبة الوظائف في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات التوزيع على المستوى الوطني.

النسبة المئوية للبلدان النامية الأعضاء في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات.

النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولادتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر.

النسبة المئوية للسكان الذين أبلغوا أنهم شعروا شخصيا بتعرضهم للتمييز أو المضايقة خلال الـ12 شهرا الماضية، استنادا إلى أساس من التمييز المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصنفة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.

الوفيات المرتبطة بالنزاع لكل 100,000 نسمة، حسب الجنس والعمر والسبب.

نسبة الأشخاص الذين يشعرون بالأمان ويمشون بمفردهم حول المنطقة التي يعيشون فيها.

نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة والذين تعرضوا للعنف الجنسي في سن 18.

نسبة ضحايا العنف خلال الـ12 شهرا الماضية والذين أبلغوا عن ضحيتهم إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا.

القيمة الإجمالية للتدفقات المالية الداخلية والخارجية غير المشروعة.

نسبة الأشخاص الذين كان لهم اتصال واحد على الأقل بمسؤول عام والذين دفعوا رشوة لموظف عام، أو طلب منهم رشوة، خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

نسبة الأعمال التجارية التي كان لها اتصال واحد على الأقل بمسؤول عام والتي دفعت رشوة لموظف عام أو تم طلب رشوة من قبل المسؤولين العموميين خلال الـ 12 شهرا الماضية.

نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في الخدمات العامة.

نسبة السكان الذين يعتقدون أن عملية صنع القرار شاملة وسريعة الاستجابة، حسب الجنس والعمر والإعاقة والمجموعة السكانية.

عدد حالات القتل والخطف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الصحفيين والموظفين المرتبطين بالإعلام والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الاثني عشر الماضية.

عدد الدول التي تتبنى وتنفذ ضمانات دستورية أو قانونية أو سياسية ووصول الجمهور إلى المعلومات.

وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

17 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

الإيرادات الحكومية الإجمالية (بحسب المصدر) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، وإجمالها، والمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، كنسبة مئوية من الدخل الوطني الإجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.

تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات.

الاشتراكات في الانترنت السلكي ذي النطاق العريض، بحسب السرعة.

المبلغ الإجمالي للتمويل المعتمد لصالح البلدان النامية من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية.

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت.

التعريفات الجمركية المرجحة في جميع أنحاء العالم - المتوسط.

حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموا من الصادرات العالمية.

متوسط التعريفات الجمركية التي توجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

المبلغ بدولارات الولايات المتحدة المرصود للشراكات بين القطاعين العام والخاص وشراكات المجتمع المدني.

نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني مع التصنيف الكامل لها عندما تكون متعلقة بالغاية المستهدفة، وفقا للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

القيمة الدولارية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية.

عدد البلدان التي لديها تشريع إحصائي وطني يتوافق مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية تمول بالكامل وتنفذ، حسب مصدر التمويل.

نسبة البلدان التي أجرت:

- (أ) تعدادا واحدا على الأقل للسكان والمساكن خلال السنوات العشر الماضية.

- (ب) حققت تسجيل المواليد بنسبة 100% و80% من تسجيل الوفيات.