شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح " أكاديمية إنترنت الأشياء" بمعهد ITI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية إنترنت الأشياء بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التى تم إنشائها بالشراكة بين المعهد وأكاديمية البحث العلمى بهدف إتاحة تطبيقات متكاملة للشباب والشركات الناشئة فى مجالات متعددة ومن أبرزها الجامعات الذكية، والصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والماء، بالإضافة إلى المنازل الذكية، والمدن الذكية، والمبانى الذكية؛ وذلك بحضور الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وتتضمن الأكاديمية البرامج المتاحة على "منصة مهارة تك" https://maharatech.gov.eg/.، ومعمل لإنترنت الأشياء بمقر المعهد فى القرية الذكية؛ حيث يتيح المعمل الجديد 6 تكنولوجيات لاسلكية فى مجال إنترنت الأشياء IOT، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات إنترنت الأشياء للهواتف المحمولة لاستخدام المعمل فى تطوير تطبيقات المحمول دون الحاجة للانتقال الفعلى إليه من خلال أجهزة المحمول.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى من خلال إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بالتكنولوجيات البازغة وتحديدا فى مجالات الأمن السيبرانى وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الوزارة بمضاعفة اعداد المتدربين فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل إنترنت الاشياء وسلسلة الكتل والتى تمثل أهمية كبرى من اجل تحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمى تتيح فرص عمل هائلة للشباب.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أهم مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تشمل اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وإنشاء أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تدشين 6 مجمعات للإبداع التكنولوجى داخل جامعات إقليمية للتدريب ولدعم الابداع وريادة الأعمال؛ موضحا مجالات التعاون مع وزارة الدفاع ممثلة فى الهيئة الهندسية من خلال انشاء مدينة المعرفة ومجمعات الابداع التكنولوجى وكذلك فى نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية تعمل بشكل رقمى بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الدفاع فى تأهيل شباب المجندين فى مجالات التكنولوجيا.

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وعقب كلمته ادار الدكتور عمرو طلعت حوارا موسعا مع الشباب الحاضرين الملتحقين بالبرامج التدريبية المختلفة التى يتيحها معهد تكنولوجيا المعلومات.

كما استعرضت الدكتورة هبة صالح خلال كلمتها التطور النوعى فى البرامج التدريبية التى يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، وأطر الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم فى زيادة أعداد المتدربين، وكذلك زيادة القيمة المضافة من استثمارات التدريب ومن ثم تحقيق مبدأ تساوى الفرص فى التعلم التكنولوجى، مشيرة إلى نماذج من برامج التعلم المدمج فى تخصصات إنترنت الأشياء، والتعلم الإلكترونى، واختبار وتوكيد جودة البرمجيات والذى من خلاله يستطيع المتعلم التواصل مع برامج الإنترنت لتدعيم المعلومات وزيادة التحصيل، ومتابعة التدريب التطبيقى مما يحقق زيادة فاعلية عملية التعليم.

هذا وقد شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التعاون من خلال استخدام الكلية لبرامج المعهد الجديدة المقدمة بآلية التعلم المدمج (مهارة - تك)، وكذلك استخدام المعامل المتخصصة والموجودة بالمعهد لدعم النواحى التطبيقية من البرامج كما هو متاح فى تخصص إنترنت الأشياء.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة علياء يوسف عميدة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وخلال جولته التفقدية بمعهد تكنولوجيا المعلومات؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع مديرى الأفرع الست الجديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات فى محافظات (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان) والتى من المقرر أن تضم 6 معامل متخصصة فى إنترنت الاشياء؛ حيث استمع الوزير لشرح مفصل حول خطة العمل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.