شكرا لقرائتكم خبر عن "أبل" تعلن عن مكافأة مليون دولار لمن يكشف ثغرات أمنية بأجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن جائزة قدرها مليون دولار، لمن يكتشف وجود ثغرات أمنية فى كافة أجهزتها الذكية، ضمن افتتاحها برنامج جديد للتصدى للقرصنة.

وقالت الشركة ، أنه من أجل التأهل للحصول على جائزة "أبل"، فلابد على الباحثين الأمنيين المتقدمين، أن يقدموا وصفا مفصلا للخلل أو كيفية استغلاله، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستخصص الجائزة الكبرى، المقدرة بمليون دولار، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم "zero-click" هجوم دون انتظار، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجومات إلكترونية، والذى يمنح شخصا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.

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وتتراوح الجوائز الأخرى بين 25 ألف دولار و500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة وتقسيم حسابات "آي كلاود"، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل "أبل" عادة.