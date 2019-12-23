شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين.. وزيرة الصناعة تطلب تسليم تقارير أداء خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، اليوم الاثنين، من بينها اجتماع نيفين جامع وزيرة الصناعة مع قيادات الوزارة وتكليف القيادات بتقديم تقرير عن أداء القطاعات خلال 24 ساعة، وإعلان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استهداف تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمرانى/ الاجتماعي بتكلفة 260 مليون جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

جهاز المشروعات: تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمرانى بـ 260 مليون جنيه

يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمراني/ الاجتماعي بـ 4 مناطق فى القاهرة والجيزة، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه، فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى.

وزيرة الصناعة تكلف قيادات الوزارة بتقديم تقرير عن أداء القطاعات خلال 24 ساعة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماع اليوم الاثنين، مع قيادات الهيئات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، للاطلاع على كافة الملفات لدى كل هيئة، ومعرفة خطط العمل للفترة المقبلة.

عبلة عبد اللطيف: 6 تريليون دولار الخسائر العالمية المتوقعة بسبب سرقة البيانات

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عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاضرة متميزة بعنوان: "على أعتاب التغيير: التجارة والتنمية في عصر المعلومات"، لمناقشة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي والمعلومات وتأثيراته على كافة مجالات الاقتصاد والتنمية.

مسئول بجهاز المشروعات: ضخ 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بالزاوية الحمراء

كشف مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم ضخ 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة في منطقة الزاوية الحمراء.

ارتفاع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمستهل تعاملات الأسبوع فى مصر بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 662 جنيها للجرام.

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة"

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة" بحضور قيادات الوزارتين.