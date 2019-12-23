شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. والسوق السعودى يواصل صعوده للجلسة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالى، ليقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر، ودفعت القطاعات القيادية بورصة دبى للصعود بنهاية التعاملات، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% رابحا 19.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.45 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 76.6 مليون سهم محققة ما قيمته 135.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.99%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.78%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحا 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1599.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والتأمين.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 865.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.15% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.02%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.08%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 3.70% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع الاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6265.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6975.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.19 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 184.5 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون دينار كويتى عبر 8409 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاعى الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، تلاه قطاعى الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.73%، تليه شركة مبرد القابضة بنسبة 15.06%، ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.88%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.65%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.39% رابحا 115.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8416.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.84% خاسرا 121.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6501.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 219.7 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 161 شركة، فيما تراجعت 28 شركة.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 4.55%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.93%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.87%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.81%.