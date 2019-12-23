شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من المستهلكين متفائلون بفرص العمل فى دبى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت اقتصادية دبي، عن مؤشر نتائج دراسة ثقة المستهلك للربع الثالث من عام 2019، حيث سجل للفترة المشار إليها 137 نقطة. وبخصوص تصورات المستهلك حول فرص الحصول على وظيفة، أبدى 84% من المواطنين الإماراتيين تفاؤلاً أعلى بشأن فرص الحصول على وظيفة، وحسب اتجاه النتائج، ظلت تصورات المستهلكين من الوافدين حول هذا الأمر كما هي لهذا الربع، حيث قال 13% منهم إنها تبدو «ممتازة»، ووصفها 56% بأنها «جيدة».

أما في الأشهر الـ12القادمة، فقد عبَّر 84% من المستطلعين عن تفاؤلهم بفرص العمل، إذ قال 52% من المواطنين إن فرص الحصول على وظيفة، ممتازة، في حين اعتبر 32% من الوافدين أنها ممتازة، ووصفها 43% منهم بأنها «جيدة»، وبشكل عام، وصفت فرص الحصول على وظيفة بـ«الممتازة» من قبل 38%، و«جيدة» من قبل 42%، ما يعني توافقها مع نسب التصورات التي سُجلت في الربع السابق.

Advertisements

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «إصدارنا لهذا التقرير بشكل منتظم طوال العام يعكس حرص اقتصادية دبي على ترسيخ الثقة ونشر الشفافية ومساعدة كافة الأطراف في مختلف القطاعات على اتخاذ قرارات واضحة قائمة على المعلومات النزيهة، والعمل على التوصل إلى الحلول الناجعة لمواجهة أي تحديات متوقعة، في سبيل ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني، ومن أهم المعطيات الإيجابية التي كشفت عنها الدراسة أن 80% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً القادمة».