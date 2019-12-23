شكرا لقرائتكم خبر عن "أرمكو" السعودية تنفي المشاركة في أعمال التنقيب بسوربا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفت شركةأرامكو السعودية مشاركتها في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا.

وأضافت الشركة أنها لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج، مشيرا إلى أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا، بحسب "العربية".

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وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت خبراً عن وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل "العمر" النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا.

وذكرت "الأناضول"، الجمعة الماضية، أن 15 مهندساً وتقنياً سعودياً ومصرياً وصلوا إلى "حقل العمر"، لـ"تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه"، وهو ما نفته شركة أرامكو لـ "العربية.نت".

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، نحو 27 ألف برميل يومياً.