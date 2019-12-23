شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" السعودية توافق على دمج "ولاء للتأمين" مع"متلايف إيه أي جي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الإثنين، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وكانت شركتا "ولاء" و"متلايف إيه آي جي العربي" قد وقعتا مؤخرا على اتفاقية اندماج ملزمة.

واتفق مجلس إدارة كل من الشركتين على الشروط التي بموجبها اقترحت شركة "ولاء" الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة متلايف إيه آي جي العربي عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي.