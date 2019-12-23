شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تتوقع زيادة التمويل العقاري في السعودية بـ 80 مليار ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الراجحي المالية زيادة سوق التمويل العقاري من قبل البنوك في السعودية بمقدار 80 مليار ريال العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيضيف إلى أرباح القطاع المصرفي السنوية 5%.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري في السعودية 500 مليار ريال تقريباً خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يمثل ثلث إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص من قبل البنوك في المملكة والبالغة نحو 1.5 تريليون ريال تقريبا خلال الوقت الحالي، بحسب قناة العربية.

وأشار التقرير إلى أن نشاط القطاع العقاري سيؤثر أيضاً على القطاعات المرتبطة بالعقار مثل قطاع مواد البناء ما سيزيد من فرص نمو القروض لتلك القطاعات.

وتوضح تقديرات الراجحي المالية أن هناك حوالي 1.22 مليون مسكن سيتم تشييدها خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ووفقاً لرؤية المملكة 2030، موضحة أن تلك المساكن سيتم تمويلها عبر الرهن العقاري.

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وأوضحت الراجحي أن تحليلها جاء متحفظاً في بعض النقاط، إذ إنها افترضت أن ملاك المساكن الحاليين، لن يشتروا مساكن إضافية، إذ إن تقديرها يشير إلى أن كل عائلة سعودية تمتلك في المتوسط مسكنين حالياً.

وبناء على هذا الافتراض، قدر التقرير حجم الزيادة في عدد المساكن بحلول 2030 سيبلغ 1.4 مليون مسكن تقريباً، ما سيرفع إجمالي عدد المساكن إلى 5 ملايين، مقارنة بـ 3.6 مليون مسكن في 2018.

وتوقعت أن يبلغ حجم المعروض الجديد في المساكن 0.18 مليون مسكن في العام الجاري، ما يعني ضمنياً أن هناك حاجة لتشييد حوالي 1.22 مليون مسكن في الفترة من 2020 إلى 2030.

وأوضحت أن متوسط قيمة التمويل العقاري انخفض إلى 430 ألف ريال في الربع الثالث 2019، مقارنة بقيمة بلغت 560 ألف ريال في الربع الثالث 2018.