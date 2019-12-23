شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي" تنتهي من إجراءات تصفية شركة "راشد الدويش" التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة.

وقالت "أبومعطي"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه تمت الموافقة على شطب سجل شركة الدويش التجاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

وبحسب البيان، ليس هناك أي أثر مالي من عملية التصفية وذلك لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تأسيسها.

يُذكر أن مجلس إدارة "أبومعطي" وافق، في يوليو الماضي، على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه ،شركة تابعة، والتي يبلغ رأس مالها 50 ألف ريال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

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وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات تمتلك ما نسبته 99% من شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ويمتلك محمد بن راشد الدويش ما نسبته 1% من الشركة، ونظراً لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تاريخ تأسيسها فقد تم الموافقة على قرار تصفيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في الربع الثاني في 30 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض الايرادات الاخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير العقاري.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.