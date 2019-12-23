شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سيسكو" توقع عقد اسناد جديد لمدة 30 عاماً مع "العامة للموانئ" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن قيام شركتها التابعة "محطة بوابة البحر الأحمر" بتوقيع عقد إسناد جديد بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT)، مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مدته 30 عاماً بدءاً من العام 2020.

وقالت سيسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه بموجب العقد الجديد ستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي والذي سيشمل محطة الحاويات المجاورة والمحطة الحالية (التي تقع ضمن نطاق الامتياز الحالي)، لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية وعلى البحر الأحمر.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تبلغ قيمة العقد 6.6 مليار ريال سعودي، علماً بأنه سيتم تمويل عملية الدمج بين محطة بوابة البحر الأحمر ومحطة الحاويات المجاورة والاستثمار المخطط له وعملية التوسع للعقد من خلال قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك الإيرادات الناتجة من أعمال التشغيل الخاصة بشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

ومن شروط العقد الجديد التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته 1 مليار ريال، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى.

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وبالتالي سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال، خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الإستعابية للمحطة لتصل إلى 8 مليون حاوية قياسية.

ومن المتوقع أن تكون المحطة بعد عملية التوسعة أكبر بوابة لوجيستية إشغالاً في المملكة والبحر الأحمر.

وسبق أن قامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبلغ 2.5 مليار ريال بموجب الامتياز الحالي، وسيؤدي الاستثمار الجديد لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي إلى رفع إجمالي الاستثمار في الميناء إلى 9.1 مليار ريال، وذلك منذ بدء تشغيل المحطة الحالية في العام 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن "سيسكو" حققت صافي أرباح بلغ 45 مليون مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.