شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز أعلى 420 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم مسجلا أعلى مستوى قياسي جديد حيث تجاوز 420 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه.



ووفقا لدراسة نشرتها "بلومبيرغ"، فإن سهم "تسلا" هو الأفضل أداءً وسط أسهم شركات السيارات في الولايات المتحدة كـ"جنرال موتورز".



وتم إدراج سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في البورصة عام 2010، ومنذ ذلك الحين، تعرض السهم لتقلبات ما بين المكاسب والخسائر، لكن من استثمر في الشركة في يوم الاكتتتاب يكون قد حقق عائدا يزيد عن 1190% اليوم.

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وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي "إيلون ماسك" قد صرح عام 2018 في تغريدة نشرها على "تويتر" بأنه سيدرس تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة لو بلغ السهم 420 دولاراً.



وتعرض "ماسك" لانتقادات شديدة بسبب عدم توضيح تفاصيل حول هذا المقترح كما اتهمته السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وقتها بتضليل المساهمين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% إلى 420.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 420.9 دولار وأقل سعر عند 410 دولارات.