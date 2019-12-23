شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع عقب إقالة المدير التنفيذي على خلفية أزمة "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم عقب الإعلان عن إقالة المدير التنفيذي للشركة "دينيس مويلينبيرغ" على خلفية استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".



وأفادت الشركة في بيان أنها قررت تعيين رئيس مجلس الإدارة "ديفيد كالهون" في منصب المدير التنفيذي خلفا لـ"مويلينبيرغ".



وتأتي إقالة المدير التنفيذي لـ"بوينج" بعد أشهر طويلة من أزمة سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس" لأسباب فنية ووقف تشغيلها منذ مارس/آذار، وفشل الشركة في إقناع الجهات التنظيمية بعودتها مجددا حتى يومنا هذا.

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وسقطت طائرة إندونيسية من الطراز المذكور في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وبعد ذللك في العاشر من مارس/آذار هذا العام، سقطت طائرة أخرى إثيوبية من نفس الطراز ليسفر الحادثين عن مصرع 346 شخصاً.



وتم وقف إنتاج وتسليم طائرات "737 ماكس" لاحقاً كما أكدت شركات طيران وجهات فيدرالية أمريكية أنها ليست جاهزة للعودة بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 337.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 340.5 دولار وأقل سعر عند 334.2 دولار.