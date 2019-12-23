شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للنحاس بعد استيعاب التطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي بعد استييعاب الأسواق للتطورات والتصريحات الإيجابية التي أطلقها كل من مسؤولي الولايات المتحدة والصين حول الصفقة التجارية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" في الأسبوع الماضي حول الملف التجاري وكوريا الشمالية وهونج كونج.

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هذا، وقد أشاد "ترامب" بما تم التوصل إليه من تقدم في المحادثات التجارية مشددا على أن الاتصالات جارية مع الجانب الصيني لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي تم صياغتها في الآونة الأخيرة.



ومن جانبه، أفاد "شي جين بينج" بأن هناك تقدم ملموس في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوضح بأن الصفقة التجارية مفيدة لاقتصادي البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش عند 280.4 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 281.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 279.4 دولار.