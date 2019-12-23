شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم وسجلت المزيد من المستويات التاريخية الجديدة حيث تلقت دعماً من انتعاش سهم "بوينج" فضلاً عن التصريحات الإيجابية التي أطلقها الرئيس "دونالد ترامب" في الأسبوع الماضي.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاض مؤشر طلبيات السلع المعمرة بنسبة 2% في الشهر الماضي على خلاف توقعات بارتفاعه.

Advertisements



وصعد سهم "بوينج" بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 338.5 دولار بعد الإعلان عن إقالة المدير التنفيذي للشركة.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد كشف الأسبوع الماضي عن محادثات بناءة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" بشأن المفاوضات التجارية، وأوضح بأن الاتصالات جارية لتحديد موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل مائة نقطة) إلى 28555 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 8938 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 3224 نقطة.