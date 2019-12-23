مايكروسوفت يواصل الارتفاع – تحليل – 23-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 160.30، طيلة ثبات مستوى الدعم 152.40. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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