شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولته اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع ملاحظة بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 197.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 205.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه