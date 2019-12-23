شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر حتى تلك اللحظة بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر عند سعر 176.29 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 173.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.58. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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