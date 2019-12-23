شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل بين المطرقة والسندان – تحليل – 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إكسون موبيل (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 0.35 نقطة ليستقر السهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير عند سعر 70.29 دولار، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى اختبار مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 70.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 67.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه