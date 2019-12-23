شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.2920 ويضغط سلباً ليتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط، مع الإشارة إلى أن استقرار السعر دون المستوى المذكور سيضغط على السعر لاستهداف مستوى 1.2736 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط