شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة «737 ماكس» تطيح برئيس «بوينج» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الشركة اليوم الاثنين في شيكاغو إن المدير الإداري للشركة، ديفيد كالهون، سيخلف مويلنبورج في منصبه، وإنه سيتولى رئاسة مجلس الإدارة اعتبارا من 13 يناير المقبل.
تعرض مويلنبورج لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه في إدارة الأزمة في أعقاب سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، و وفاة 346 شخصا، و يواجه منذ فترة طويلة مطالبات بالاستقالة.
تسبب سقوط طائرة اندونيسية وأخرى أثيوبية من طراز 737 ماكس، في أزمة عميقة للشركة.
وتحوم شبهات حول الشركة بالتعجل في طرح الطائرة المنكوبة في الأسواق، متساهلة بذلك في أمن الركاب، وهو ما تنفيه الشركة، مع إقرارها في الوقت ذاته بارتكاب العديد من الأخطاء والتسبب في عدد من الأعطال.
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