شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد قطاعات الوزارة المختلفة لبحث آليات سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار صباح اليوم، القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية، وذلك حرصًا منه على التعرف بصورة أعمق على آليات سير العمل بالقطاعات المختلفة للوزارة.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤساء القطاعات للتعرف على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص على التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

من جانبه وعد الوزير، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى حرص أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التى سيتم العمل عليها فى ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وزير السياحة والأثار خالد العنانى

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دكتور خالد العنانى يستمع للموظفين

وزير السياحة والأثار يتفقد القطاعات

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دكتور خالد العنانى