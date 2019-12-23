شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد كندا ينكمش للمرة الأولى فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من هيئة الاحصاء الكندية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد كندا سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر فى أول تراجع شهرى منذ فبراير، فيما يرجع جزئيا الى إضراب لعمال صناعة السيارات فى الولايات المتحدة أضر بقطاع الصناعات التحويلية.

وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا نموا قدره 0.1 % بعد زيادة بنفس النسبة في سبتمبر.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية 1.4 %، وهو رابع تراجع فى 5أشهر.

وأرقام أكتوبر هي الأحدث في سلسلة بيانات مخيبة للآمال يقول محللون إنها قد تدفع البنك المركزى الكندي للتفكير في خفض أسعار الفائدة. وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير منذ أكتوبر 2018 حتى مع قيام بضعة بنوك مركزية رئيسية، من بينها البنك المركزي الأمريكى، بخفض تكاليف الاقتراض.