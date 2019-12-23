شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 652 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.717 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 84.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 14.5 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.89%، والعرب على 1.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.33%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 42.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 52.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 102.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16269 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5193 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.