شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بجهاز المشروعات: ضخ 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدحت مسعود ، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم ضخ 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة في منطقة الزاوية الحمراء، خلال عام ونصف والمشروعات مشتمرة لمدة عام اخر.

يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية بالزاوية الحمراء كأحد المناطق ذات الأولوية في محافظة القاهرة التي تطلبت التدخل العاجل لتحسين أوضاعها المعيشية، بإجمالي تمويل قدره 62 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تضمن المكون الأول للمشروع تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية وبعض الوحدات الصحية وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك تطوير فراغات ومناطق مفتوحة، وتطوير الاسواق العامة ومواقف الميكروباص المتاخمة لها.

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كما تم الانتهاء من تطوير مدرستين بالمنطقة بما يتناسب مع اعداد التلاميذ واحتياجاتهم، بالإضافة إلى المكون الثانى والذى يركز على تقديم العديد من الخدمات المالية والتدريبية حيث تم تدريب 150 سيدة وفتاة على أعمال الخياطة وصناعة الحلي وتدوير المخلفات المنزلية، فضلاً عن تسهيل إتاحة القروض لعدد 112 شخصا من النساء والرجال / الشباب لتعزيز فرص العمل.