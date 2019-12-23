شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تكلف قيادات الوزارة بتقديم تقرير عن أداء القطاعات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماع اليوم الاثنين، مع قيادات الهيئات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، للاطلاع على كافة الملفات لدى كل هيئة، ومعرفة خطط العمل للفترة المقبلة.

وأفادت مصادر شاركت فى الاجتماع، أن الوزيرة طلبت من القيادات أن يقوم كل واحد منهم بتعريف نفسه، وعمل عرض للملف الذى يتولاه، سواء التحديات أو المشروعات التى يعمل عليها، لوضع رؤية عامة حول الملفات العالقة لدى الوزارة.

وأفادت المصادر لـ"الخليج 365"، أن وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة، طلبت أن يقدم كل قيادة تقرير فى غضون 24 ساعة، يشتمل على أبرز الملفات التى يعمل عليها، إضافة إلى المشكلات التى يواجهها فى قطاعه، ورؤية للحلول.

وقالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل المبادرة الرئاسية لتشجيع الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع وهو الامر الذى يسهم فى اصلاح العجز فى الميزان التجارى لمصر.

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وأشارت الوزيرة، فى أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية، أن إعادة تشغيل المصانًع المتوقفة والمتعثرة محور رئيسى في خطة عمل الوزارة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزى لحل المشاكل التمويلية للمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، لافتةً فى هذا الإطار الى اهتمام الوزارة بملف المجمعات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة.

ولفتت "جامع" الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة والتصدير لايجاد حلول عاجلة تسهم في تحقيق انتعاشة لمعدلات الإنتاجية والصادرات، مشيرةً في هذا الإطار الى انه سيتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم للارتقاء بمراكز التدريب الفنى والمهنى بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية