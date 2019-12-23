شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع الاتصالات وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6265.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6975.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحاً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4859.19 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 184.5 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون دينار كويتى عبر 8409 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، أعقبه قطاعى الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، تلاه قطاعى الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%. وجاء سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.73%، تليه شركة مبرد القابضة بنسبة 15.06%، ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.88%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.65%.

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