شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للارتفاع بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% رابحا 19.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.45 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 76.6 مليون سهم محققة ما قيمته 135.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.99%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.78%.