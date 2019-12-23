شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحا 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1599.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والتأمين.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 865.1 ألف دينار ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.15% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.02%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.08%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 3.70% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.