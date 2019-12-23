شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 865.1 ألف دينار ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.15% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.02%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.08%، عقارات السيف بنسبة 0.50%.
كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 3.70% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.23% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.
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