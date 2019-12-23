شكرا لقرائتكم خبر عن فاليو تطلق أول كارت هدايا إلكترونى فى مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الفقى رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو لخدمات البيع والتقسيط، إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس، عن إطلاق منتج جديد وهو "TO U"، وهو أول كارت هدايا إلكترونى فى مصر والشرق الأوسط، ويتاح الكارت سواء إذا كان عميل أو ليس عميل لفاليو استخدامه للشراء أو منح رصيد هدايا لآخرين للشراء من خلال منافذ فاليو، البالغ عددها 2500 منفذ من خلال التعاقد مع 379 "براند" تغطة 27 فئة، تتضمن محلات تجارية وتجزئة ومنصات إلكترونية، فضلا عن خدمات مثل تصليح وقطع غيار السيارات ومستشفيات ولادة و17 شركة سياحية.

وأضاف الفقى، خلال مؤتمر صحفى بمقر المجموعة المالية هيرميس، بالقرية الذكية، ظهر اليوم الاثنين، أن عميل فاليو يمكنه شراء رصيد كارت الهدايا من خلال تقسيطه عبر التطبيق أو إضافة رصيد بالكارت الائتمانى أو الشحن من خلال منافذ فورى-وهى خدمة ستطبق قريبا- وبعدها يمكنه إرسال كارت الهدايا لأى شخص يختاره، على أن يقوم الأخير بتحميل التطبيق واستخدامه من خلال منافذ فاليو، مشيرا إلى أهمية المنتج الجديد وهى توفير على العملاء الوقت والجهد لاختيار هدية، قد تكون غير مفيدة لصاحبها، بالإضافة إلى منح حرية الاختيار والاستخدام لصاحب الهدية.

وكشف محمد الفقى، عن دراسة إدارة فاليو إتاحة الخدمة الجديدة للمصريين فى الخارج لشراء كارت هدايا لذويهم فى مصر، كما ندرس استبدال كارت الهدايا بآخر مماثل فى دول أخرى، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم التوسع فى محافظات جديدة خلال العام الجديد-وتتواجد فاليو حاليا فى 6 محافظات- كما تعتزم تعريب التطبيق لضم شرائح جديدة من المتعاملين، بالإضافة إلى ضم منافذ جديدة سواء التى يطلبها العميل أو بناء على طلب العملاء نفسهم.

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وعن أهمية إقرار قانون للتمويل الاستهلاكى فى مصر، أوضح الفقى، أن القانون الجديد سينظم عملية التقسيط فى مصر، ويعطى مرجعية منظمة للشركات العاملة بالقطاع، كما سيشجع شركات جديدة على دخول السوق، بما يساهم فى توعية المستهلكين، فضلا عن دفع الشركات التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى فى إنشاء شركات للتقسيط أو استخدام منصة فاليو.

وبدأ إطلاق تطبيق فاليو لخدمات التقسيط، فى شهر فبراير عام 2018، لتقديم أفضل تجربة شراء للمستهلك النهائى للسلع والخدمات الأساسية، وبدأ ذلك بتوفير الخدمة فى مجموعة من المحلات المختارة فى المولات وخارجها، ثم إتاحة تجربة الشراء على المنصات الإلكترونية، تفيد المستهلك النهائى ثم التدرج فى تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والسياحية.

وبحسب محمد الفقى، يبلغ حجم المحفظة التمويلية لشركة فاليو نحو 550 مليون جنيه، يستخدم منها 349 مليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2019، ويبلغ حجم الأقساط المحصلة شهريا 24 مليون جنيه من 113 ألف جنيه عند الإطلاق، فيما تبلغ نسبة التعثر 3 فى الألف.

وعن أكثر المنتجات طلبا للتقسيط، قال الفقى، إن سوق التقسيط يتركز فى الإلكترونيات خاصة الهواتف الذكية، ويزداد شرائها مع إطلاق أجهزة جديدة، ثم الشاشات، ويزداد الإقبال عليها مع مواسم البطولات، ثم الأجهزة المنزلية بصفة عامة، ثم المفروشات، ثم الملابس، والتى تستحوذ على نسبة 17% من إجمالى التقسيط، وتتميز بتكرار عملياتها.