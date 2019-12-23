شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر منخفضة بمقدار 2.0%، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.5%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.0% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.5% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.